網民熱話：餡料少得可憐　$28吞拿魚治餐超中伏

有食客中伏買到的吞拿魚三文治，只在邊上有一點點吞拿魚醬，分量極少。

雖然現今食肆生意難做，但產品必須要貨真價實。日前有食客上網分享買到的吞拿魚三文治，只在邊上有一點點吞拿魚醬，十分稀少。事主其後表示「中伏」，網民看過後則戲稱是「正宗減肥餐」。

這份「減肥特餐」有兩件三文治，盛惠$28，附帶一杯熱飲。由從網上圖片可見，三文治表面看似正常，只是其中「超迷你」分量讓人不禁咋舌，整個吞拿魚三文治幾乎看不到吞拿魚的存在，只是在邊上看到薄薄的一層；對比之下反而中間的碎生菜，看起來十分顯眼。事主事後亦無奈說：「睇人post就睇得多，自己就第一次。」

相關貼文由相信是事主的Yee Mei於Facebook群組「食在元朗」發布後，引起眾人熱議。有人調侃吞拿魚是「國王的新衣，只有聰明嘅人先至見到」，有人則斥食店「偷工減料，仲衰過自己 diy」，不過也有人反過來看，讚三文治「啲生菜幾新鮮」。

網民有話說：

賀天生：呢種叫一口三文治

Dick Lee：啲餸少到貓都唔夠食

毛傑：唔知點解覺得好淒涼

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