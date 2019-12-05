修例風波：40億援助無對症下藥　議員憂不足渡難關

政府昨日(4日)公布第4輪支援企業和就業的措施，減免非住宅用戶75%的水費、排污費及電費，為期4個月，措施涉款40億港元。飲食界立法會議員兼行政會議成員張宇人認為，措施有一定效用，水、電費佔飲食業生意額5%，但措施不足以渡過難關，因業界仍面對租金高企等難題。

張今(5日)在電台節目表示，現時業界士氣有所改善，但市民人均消費下降，業界接獲年夜飯、聖誕聯歡的訂單減少，酒吧業等生意亦受交通影響，「打開門口，無客，都要開冷氣、燈」。他指飲食界前景不明朗，角色被動，認為政治問題難以單純政治解決。

營運連鎖式餐廳的陳太致電節目訴苦，指其餐廳的太子分店已結業，形容示威影響甚大，支援措施可解決燃眉之急，促請立法會議員不要因個人利益而阻礙措施通過。有市民則認為支援措施只屬「細微細眼」，寬減商業用戶差餉只令業主受惠，小商家難以得益。

另外，經濟分析師羅家聰表示，紓困措施減免的水費和差餉等並非是商戶最大的開支，大部分措施只是延遲繳交費用。紓困措施總金額雖龐大，但全港中小企攤分後，每間所得的金額不多。他直言政府的做法沒有對症下藥，正式回應民間訴求就可避免巨額紓困措施。