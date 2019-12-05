修例風波：立會續辯彈劾林鄭議案　議員轟用語言偽術避責

立法會今早(5日)復會，繼續辯論由25名民主派議員聯合提出的彈劾特首林鄭月娥的議案，要求終審法院首席法官組成獨立調查委員會，調查有關嚴重違法或瀆職行為。議員胡志偉提到，社會上有不少市民要求政府成立獨立調查委員會，但政府經過半年後才稱會成立獨立檢討委員會，批評政府不斷以「語言偽術」逃避責任。

胡又以茶餐廳作比喻：「你明明叫個早餐A，但整個早餐C畀你，咁你又收唔收貨？」他更指政府連基本事情也做不好，市民又如何有信心，質疑政府有否盡責任。他又提到政府民望低，質疑在未挽回市民信心時如何管治香港。林鄭在修例一事上犯下政治錯誤，未有妥善處理香港的政治困局，形容林鄭未有履行職責，是瀆職。

會計界梁繼昌批評，政府6月起的所作所為完全符合瀆職定義，指摘政府就逃犯條例草案的諮詢期只有短短3個星期，遠少於其他草案一般需要的至少3個月，並提到香港討論廢物處置議題都討論數年，質疑政府眼中香港市民是否連垃圾都比不上，強調此一議案旨在調查而非彈劾，呼籲建制派不應含淚投反對票。梁亦批評政府自6月9日起至7月初多次瀆職，包括7月1日指警方以危險為由而無好好保護立法會，同時亦應譴責立法會主席失職。