法改會倡摒棄「強姦」詞　合法性交年齡劃一16歲

香港法律改革委員會今日(5日)發表《檢討實質的性罪行》報告書，就改革《刑事罪行條例》中實質的性罪行提出最終建議，建議包括訂立一系列未經同意下進行的性罪行，包括新訂一項未經同意下以插入方式進行的性侵犯罪行、在香港同意性行為的年齡應劃一為16歲、新訂一系列涉及兒童及精神缺損人士的無分性別性罪行，以及改革一系列雜項性罪行，如亂倫、露體、獸交、戀屍行為，以及關乎同性的肛交及嚴重猥褻作為的罪行。

報告書的部分主要最終建議包括：摒棄「強姦」一詞，並建議一項未經同意下以插入方式進行的性侵犯罪行，而這項罪行應包括插入陰道或肛門，以及以陽具插入另一人的口腔；廢除「未經同意下作出肛交」的罪行，現受此罪規管的行為日後會由無分性別、上述的未經同意插入方式性侵罪處理。

報告又建議以新的「性侵犯」罪取代「猥褻侵犯」罪，把焦點置於「涉及性」而非屬於「猥褻」的行為，又建議為「性」此字設下定義；另外，涉及兒童及少年人的罪行應無分性別，並應分為兩類罪行，其中一類涉及13歲以下兒童，另一類則涉及16歲以下兒童，這些罪行可由成年人或兒童干犯。

其他建議包括，新訂一項為性目的誘識兒童的罪行，防孌童癖者藉流動電話或互聯網兒童通訊進行誘識；亂倫罪應予改革，包括擴大範圍至涵蓋屬血親的伯父母、叔父母、舅父母等，並涵蓋領養父母；建議新訂一項性露體罪；新訂一項對死人進行涉及性的行為罪；廢除一些關乎同性的現有罪行；現有獸交罪應由與動物性交罪所取代等。