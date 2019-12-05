政府龜速翻新公廁捱轟　團體倡引入女性尿兜

香港公廁環境惡劣，為人詬病。香港廁所協會日前檢視全港約160間公廁，發現普遍臭氣沖天，地台濕滑及部分廁所損壞等。協會批評政府去年提出撥款6億港元翻新全港約30%公廁，進度屬太慢且欠全面，「慢到似烏龜，達唔到市民需求！」促政府成立公廁工作小組。

協會今年10月巡視全港十八區約160間公廁，發現當中15間經政府撥款完全翻新的公廁情況均未如理想，包括調景嶺公共交通交匯處公廁及觀塘翠屏公園公廁。協會秘書長崔妙塋舉例指前者女廁5間廁格有2間損壞圍封，坐廁沖水後出現地台滲水。副主席熊志權斥公廁維修保養差，是次巡查發現北河街街市公廁環境最差，「臭到不得了，一入去就唔想逗留！」

熊炮轟政府去年撥6億港元欲於5年內翻新約240間公廁，進度慢，「即每年只可完成48間，如果翻新全港798間公廁，要用16年以上，太長了！」又指翻新公廁量僅佔總體30%，餘者復修無期，情況不能接受。至於最佳公廁三甲為尖沙咀東公共運輸交匯處公廁、大角咀洋松街公廁及灣仔堅拿道公廁。

協會又留意到女廁的輪候時間往往比男廁長，提議引入「女性尿兜」，女士用外形似紙杯的如廁輔助器就能於女性尿兜站立如廁，料使用時間可縮短1至2分鐘，方便孕婦及長者。