聖誕前美孚有墟市　攤販賣自製格仔餅試水溫

臨近聖誕，各區開始辦慶祝活動，深水埗見光墟關注組聯合關注綜緩低收入聯盟、重現街道熟食文化關注組等團體，本月21至22日下午1時至10時，於美孚萬事達廣場對出美孚橋底閒置地舉辦「聖誕暖笠笠墟市」，重現熟食墟市文化，亦安排各種表演，冀開拓基層墟市空間，為退休人士或擬創業的年輕人創造機會。

墟市將有21檔熟食類、40檔乾貨和約10檔手工工作坊，各熟食檔主打食品包羅萬有，例如酥炸海鮮餅、土耳其咖啡、紅油抄手、玫瑰花茶葉蛋、龍鬚糖和糖人等。

計劃在墟市賣一口炸蠔餅的全哥稱有20多年做小販經驗，早年在大角咀賣豆腐花，又賣過車仔麵而成功「上舖」，現已退休，今次再參加墟市希望可協助重現香港墟市文化，他直言經營店舖和攤檔的分別很大，攤檔與顧客的交流更多，較易接觸到五湖四海客人，他更期望能與以前同樣擺攤的檔主聚舊：「最開心係再次見到熟面口嘅人。」

另一檔主強哥售自家製冬瓜茶、脆皮燒和特色格仔餅等，他自家研發的特色格仔餅結合窩夫和棉花糖，甜度較低，料較受歡迎。中廚出身的強哥曾期望創業，無奈因舖租問題久不成事，今次機緣巧合下參與墟市來「試水溫」，了解市場反應。

籌備墟市的鄺嘉雯表示，2天的濕貨攤租為700港元，乾貨檔120港元，她承認受修例風波影響，報名的人數比往年大跌一半，她亦擔心墟市訪客減少或附近有示威活動而影響墟市運作，主辦單位會根據屆時社會狀況考慮不同的應變，亦正招募義務糾察員維持秩序。