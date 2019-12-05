九龍西補選4人涉福袋賄選　將傳召21名證人

去年立法會九龍西補選中，廉政公署調查發現3女1男涉舞弊賄選，其中2名居民組織義工疑派發「福袋」，以誘賄選民投票給鄭泳舜，同被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為罪。另2名選民涉嫌接受「福袋」以投票予鄭，各被控一項在選舉中作出舞弊行為罪。案件今(5日)在西九龍法院再訊，4人否認控罪，案件將於明年2月12日作審前覆核，於4月20日開審，預計審7天。

控方透露本案共21位證人，包括揭發本案的區議員楊彧，另有4段錄影會面作證據。同為深水埗海麗邨居民組織「海麗之友社」義工的2名被告，即鄧奕梅(42歲)及王維霞(52歲)，被控去年2月28日至3月11日期間，同與其他不知名人士串謀在該補選中作出舞弊行為，無合理辯解而提供多個「福袋」予有權在該補選中投票的海麗邨居民，作為他們投票予某候選人，即鄭泳舜的誘因。

另外2名被告陳惠娟及李謀(均50歲)為海麗邨居民，2人控罪相若，同涉去年3月5日至11日期間在該補選中作出舞弊行為，無合理辯解而同意接受載有約值100港元的「福袋」禮物，作為她們投票予該名候選人，即鄭泳舜的誘因。

據悉，區議員楊彧於去年揭發的一段錄音，該段錄音內容是呼籲選民在補選中投票予鄭泳舜，並可領取禮物「福袋」。陳、李兩被告曾傳訊息表示已投票予鄭，並同意接受「福袋」。涉案「福袋」只有藥油、食油和米等，但「福袋」最終沒有成功贈送。鄭泳舜為今年區議會選舉南昌北的候選人，但不敵公民黨劉家衡而落選。