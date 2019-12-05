Wargame謀殺案　死者友人描述當日4人齊上山

20歲「Wargame小子」郭葦諾疑遭其他戰友在五桂山殺害並棄屍現場，一名事後被警方拘捕的冷氣技工黃朗祺(貓仔)在警誡下聲稱「被迫幫手」，他否認謀殺罪，案件今(5日)在高院續審。控方傳召死者的朋友趙家進(05)作供。他指除認識死者外亦認識貓仔(即被告)及Martin (嚴汝衡)，玩Wargame時認識2人。

趙稱案發當日答允死者同去行山，當時沒有說過玩Wargame，當日穿着裝備是因死者覺得「咁樣型啲」。趙當晚匯合被告及嚴，4人一起山上行，他與被告在前方，嚴與死者在後方，趙稱：「覺得Martin同貓仔專登分開我同Bosco(死者)。」其後嚴稱要與死者上山「試嘢」，他與被告留在原地傾偈。

趙最初稱與被告留在該處約半小時，其後同意可能有一至兩小時。被告當時與他談及其任冷氣技工及當民安隊的事，他們亦玩手機。期間他見到附近有一些白光在閃，他曾以對講機問死者有否看到但對方無回應。及後嚴獨自喘着氣回來並指死者稱要立刻落山故先行離去。趙當時有致電死者確認但沒人接聽。

另外趙稱他玩Wargame已有約11年，但沒有聽過有人用「take down」代表殺死對手，他則會用「打中」代替殺死對手。

控罪指，24歲被告黃朗祺於2017年5月28日，在香港連同嚴汝衡(Martin)及周正賢(Benard)謀殺郭葦諾。