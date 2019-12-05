每日一片：P牌快線「滋滋油」　公路「狂閃」為乜？

快線上慢駛，隨時會讓後方司機發火。近日就有司機在吐露港公路快線上遇上P牌車慢悠悠地行駛，事主其後「爬頭」超車，誰知竟招對方狂閃「報復」，不過「齋閃唔追」，網民看後好笑道：「小學雞得嚟好可愛」。

這段「P牌復仇記」分前後兩集，見於Facebook群組「馬路的事討論區」。事發在上月29日晚上約10時。從片段可見，該段公路時速限制為100公里，相信是事主的Andy Cheung原在P牌車後方，突然看到P牌車減速慢，事主急忙換線「爬頭」。本以為事情就此完結，誰知對方竟在後方狂閃高燈，疑似不滿事主爬頭舉動。事主事後於貼文為對方「設計對白」：「雖然我又係P牌，又係車仔，但我鍾意吐公快線行70呀！吓？閃我？喂...咪走啊...我閃閃閃番你㗎...」。

P牌行徑成功引起網民熱議，有人調侃稱：「兩位其實你哋係咪識㗎，快線行70呢隻咩玩法」；有人則指摘如此「快線慢駛」是「塞車源頭」；也有網民不留情面狠斥：「五行欠打？！因住去到前面燈位畀人拖你落車。」