海洋公園斥百萬聖誕吸客　二人同行門票$700

修例風波持續半年，海洋公園的海外遊客市場大受影響。臨近聖誕佳節，園方推出全新機動遊戲「狂野龍捲風」，舉行「海洋公園聖誕全城Ho Ho Ho」，首次採用以閃亮吊飾製作的聖誕樹，打造打卡熱點。明年1月更會推出夜間多媒體光影匯演「光影盛夜」，吸引本地年輕遊客。園方斥資7位數字舉行聖誕活動，及投入8位數字建造全新機動遊戲，香港居民可享高達7折的聖誕優惠，預期可增加入園人次。

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅指出，本年7至11月的個人遊及海外遊客量大減超過6成，本地遊客有12%升幅。為吸引更多人流，本月7日至明年1月5日期間，園方推出港人二人同行門票優惠，兩名成人700港元，兩位小童收費350港元。全新機動遊戲「狂野龍捲風」將於本月20日推出，以風車式旋轉巨型鋼臂配合自轉式座椅，遊客可在海旁以3個不同的角度進行4G重力極速旋轉，體驗刺激的感官之旅。

園方亦會於本月7日至明年1月1日期間舉行「海洋公園聖誕全城Ho Ho Ho」，於海濱樂園廣場設置3個打卡熱點，包括炫彩聖誕小屋、聖誕藝彩森林及幻彩晶瑩聖誕樹，每日黃昏亦會舉辦亮燈儀式。小朋友亦可以到「威威天地」體驗全新互動遊戲，吸收保育知識。

「光影盛夜」將於明年1月10日推出，由晚上6時30分至10時，主打項目為大型匯演「光影頌」及「光影都會」，以光雕投影把影像投影至海洋奇觀外牆及人工湖上，期間遊客可與街頭表演者一同打鼓助興。園方同時新增3個小食亭及概念禮品店，供遊客自行設計專屬紀念品。園方今年更推出網上預訂優惠套票，最高可達64折，成人可享約200港元優惠。