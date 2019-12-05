12公頃被非法佔用官地已清理　等同16個足球場

霸佔官地的問題存在多年。地政總署今年7月底公布透過成立特別行動專責組重點打擊大範圍霸地及違規個案，鎖定100個非法佔用官地的黑點，預計以24個月完成清理，截至11月底，專責組累計合共已清理約12公頃被非法佔用的政府土地，相等約16個標準足球場的面積。

地政總署發言人表示，專責組較早前鎖定100個大面積政府土地被非法佔用的黑點，當中主要涉及棕地作業。第一階段清理位於元朗及屯門區15幅、每幅面積超過3000平方米的被霸佔政府土地，涉及約40個作業者。由於清理工作比預期提早完成，第二階段行動提早展開，清理15個集中在元朗及北區、每幅面積介乎2000至3000平方米的黑點，當中主要亦是涉及棕地作業及約25個作業者。目前，第二階段的清理行動已完成逾70%。

行動期間，專責組發現有毗連黑點的私人土地建有違契構築物，已一併採取執行契約條款行動，向49幅違契地段的土地業權人發出警告信，要求於限期前糾正違契事項，否則會按現行機制作出跟進，包括將警告信送交土地註冊處註冊(俗稱「釘契」)或重收有關土地。

專責組在上述行動期間亦收到9宗短期租約及5宗短期豁免書的申請，要求按現行機制規範部分被非法佔用的政府土地或私人土地上的違契情況，署方會審視每宗申請，若確認不符合相關條件，會繼續採取執管行動。除上述100個黑點，專責組已與各分區地政處聯繫，接收了48宗案情嚴重的土地違規個案，以協助加快執管行動。