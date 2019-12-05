馬會就大館提新加固建議　着重保留現存外牆

俗稱「大館」的中區警署建築群已婚督察宿舍於3年半前倒塌，賽馬會去年諮詢古諮會後定出復修方案，但鑑於新狀況評估，馬會提出新建議，包括一系列結構加固措施，為保育建築物及其重要特徵，尤其現存部分的外牆，新方案將透過還原或工程期間回收的物料來進行復修。新修訂方案將在下周四(12日)古物諮詢委員會討論。

根據新修訂方案指，加固外牆的先決條件是在內部加裝結構框架，由於現存磚牆也非常脆弱需由支柱支撐，無法作為依靠來進行加固。新方案建議選用鋼筋混凝土框架，包括新的混凝土地板、柱子和牆壁，以不銹鋼螺栓固定在外部磚牆上，以轉移磚砌的垂直負荷。

為了加固屋頂，建議將在現存的木材桁架系統外增加一個新的鋼屋頂桁架系統，以取代木材桁架系統承擔屋頂的重量。現存的大多數木材桁架將會保留和修復。

添加新加固物料會為整體承受新的重量。因此，新方案在現存擋土牆後面澆築大體積混凝土，認為對建築物干擾最少，亦有助固定擋土牆這項重要文物特徵，不會造成任何視覺上的影響。

另外，古蹟辦獨立的歷史建築評審小組公布兩個新項目的擬議評級，建議葵涌梨木道1號前救世軍葵涌女童院作二級歷史建築，該項目為一幢近80年歷史古堡式西式大宅，曾為救世軍女童院，及後一直丟空，至今荒廢25年。新業主今年9月時曾向城市規劃委員會申請於現址發展安老院舍，日後僅保留女童院的主大樓及小教堂，擬建安老院舍將提供140個床位。

評審小組亦建議將位於銅鑼灣加路連山道77號孔聖講堂評為一級歷史建築，該地方為孔聖堂中學現址。孔聖講堂建築仿照山東孔子古廟，於1935年正式開幕，致力推廣儒學，1939年曾開辦兒童健康院，免收學費，惜因二次大戰，終於1941年停辦。二次大戰後，孔聖堂創立大成中學，並於1953年將之改名為孔聖堂中學。