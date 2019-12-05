修例風波：社會動盪不安　近半海外醫生拒聘用合約

本月初上任的醫管局主席范鴻齡今日(5日)與傳媒茶敍，他指任內最重要任務是改善公營醫療系統可持續性，包括改善人手流失問題，但他透露今年有17名局方原擬聘請的海外醫生，近月表示不會來港任職，令醫療人手不足問題雪上加霜，他估計原因與香港社會局勢有關。

范表示，有意在本月19日舉行的醫管局大會上，提出在大會層面上成立一個專責小組，討論如何解決公營醫療系統可持續性問題，包括病人輪候時間長、發展智慧醫院、公立醫院人手流失等。小組將就各議題逐項檢討，小組委員則由大會成員擔任，並在決策醞釀期或成熟期間，諮詢醫生公會及前線員工意見。

他又說，公立醫院人手流失問題是他任內最緊急要解決的問題，並透露局方今年已提出聘請的海外醫生中，除有部分人已到任外，仍有36人未投入職位，當中有17人或因香港目前的社會情況，近月已拒絕醫管局的聘用邀請；餘下19人則仍在處理中，但未確認會否到職，以及他們的履新日期。

被問及如何看待醫護人員在醫院範圍內表達訴求，范認為醫管局必須保持中立，呼籲醫護同事理解醫院並非適宜表達訴求的地方，如發現有同類情況會按既定程序處理。但他眼泛淚光說，曾與前線急症室醫生接觸，聽到同事訴說示威者傷勢時亦感到非常同情及痛心，理解醫護同事反應激動的原因。

惟他強調政治問題應政治解決，歡迎政府成立檢討委員會，但建議須以《調查委員會條例》成立，賦予委員會法定調查權，調查「暴動」形成的原因。他又說，有「和理非」朋友向他反映，是因不滿警方部署而參與示威活動，相信屆時檢討委員會調查工作將涉及警方，料可回應示威者提出成立「獨立調查委員會」的訴求。