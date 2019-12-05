政府僅資助維修費　翠盈船務結束香港仔長洲線

梁國豪表示有不少長洲居民使用有關航線到南區上班或上學。

政府遠水救不了近火，有離島渡輪航班仍須結業！新一份施政報告提及會把原有對6條離島航線提供的特別協助措施，擴展至另外8條離島航線，當中包括由翠華船務子公司翠盈船務營辦的香港仔至長洲航線。不過，翠盈船務表示，由於經營環境困難、乘客量低，即使有政府資助亦未能維持收支平衡，已申請向運輸署交還有關航線牌照，該航線將於本月31日結束營業。

翠盈船務經理梁錦瑚回覆東網查詢時表示，由於有關航線乘客量極低，長洲約有3萬餘人，但該航線日均乘客有時候不足300人，經營環境十分困難。她表示，雖然政府提出資助該航線，但只是維修費用，而該航線維修費不多，不似其他大渡輪公司，該航線主要開支是油費及伙記人工，故政府的幫助不大，根本無法維持收支平衡，只能無奈結束營業。

長洲候任區議員梁國豪表示，近日收到多名居民查詢，亦得知有不少長洲居民使用有關航線到南區上班或上學，認為該航線有存在的必要。他指政府雖然將資助該航線，但只是維修費，涉款每年只有30萬至50萬港元，與大公司每年數百至數千萬港元沒法比。他指已與船務公司溝通，得悉若日均乘客能提升至超過700人，船公司都有意願繼續經營，故會與南區候任區議員一同約見運輸署，商討能否有一次性的資助政策，並考慮方案提升客量，令船公司回心轉意。

根據資料，香港仔至長洲航線於2015年8月開辦，主要方便長洲居民前往南區，平日每日會有8班船來回2地，假期則有14班，其成人平日收費為30港元，假日則為32港元。由於該航線將於月底結束營業，故自明年起，長洲居民出入南區就需要先坐船到中環，再改坐其他交通工具前往。