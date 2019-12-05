牌照局接港航回覆　周六或之前公布決定

香港航空因財政不穩面臨釘牌，公司主席侯偉承諾今日(5日)發放員工11月薪金，民航工會主席張樞宏表示，得悉港航已指示銀行今日向員工發放薪金。該會秘書長葉偉明補充，指今午與港航管理層接觸，得悉已出糧，工會暫未有接獲員工投訴。

葉偉明表示，近3000名員工中，40%人未出11月糧，他們屬於後勤及支援員工，員工薪金將經轉帳過戶。

空運牌照局表示，今日收到港航就牌照局於周一(2日)對其牌照附加兩項新條件的回覆，牌照局正審視有關資料，並會於周六(7日)或以前公布決定。民航處表示，收到港航就《1995年飛航(香港)令》的申述。民航處將審視及考慮有關申述。勞工處則稱會密切留意事態發展，並為有需要的員工提供適切協助。

空運牌照局日前要求香港航空牌照附加2項牌照新條件，要求在本周六(7日)或以前，確保注入牌照局訂定的資金及保持現金至該局訂定的合理水平，否則可撤銷或暫時撤銷牌照。侯偉昨(4日)在員工內部信指，經過緊急磋商後，已形成滿足規管要求的資金注入方案，員工上月薪金會在今日發放，資金到帳後各項服務可回復正常。