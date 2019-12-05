欠債男遭禁錮酒店房毆打　警拘5人包括15歲少女

荃灣發生欠債禁錮案。警方昨午(4日)接獲一名男子報案，指在前日(3日)開始與其姓梁(27歲)胞兄失去聯絡，至昨日收到對方電話，稱因欠債被毆打，並被禁錮於荃灣區內一酒店房間。警方接報後，昨午2時許趕往涉事酒店，成功在酒店大堂救出梁男，並拘捕一名姓張(41歲)男子，於張身上搜獲小量懷疑「冰」毒及一個冰壺。

警員及後掩至酒店一房間拘捕2男1女，並在房內再搜獲吸食毒品的工具，經進一步調查後，當晚約7時再循線於區內拘捕一名中國籍男子，相信與案有關。據悉，被捕人士包括4名年齡介乎20至41歲男子及一名15歲少女，相信屬朋友關係，俱為無業，暫未知是否有黑幫背景。5人因涉嫌「非法禁錮」、「襲擊致造成實際身體傷害」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕，其中張男同時涉嫌「藏毒」被捕，所有被捕男女正被扣留調查。

據了解，事主涉及約數萬港元欠債，過去曾償還數千港元。他在被禁錮期間遭人拳打腳踢，造成頭、腰及手腳受傷，獲救後須送往仁濟醫院治理。警方今午(5日)將其中一名疑犯押往葵涌一單位搜屋，案件交由荃灣警區刑事調查隊跟進，目前仍在進行調查，不排除稍後有更多人被捕。