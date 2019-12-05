長洲地震玄學家預示女高官失勢　鼠疫隨時殺到嚟

長洲發生地震，香港隨時冇運行？有玄學家預示，長洲位於香港島西南面，西南屬「坤位」，與女性關係密切，本港女性當權者有機會失勢，加上流年災星「五黃」在西南方，又適逢豬年與鼠年交接，鼠疫與豬瘟隨時夾擊香港，地震是對政府的警告，籲政府應做好應變措施，否則香港將陷入瘟疫橫行，民不聊生的局面。

玄學家李丞責指，流年五黃位在西南面，意味有災禍降臨，而西南是坤位，在易經上坤位代表女性、宗教及安定的情況，「五黃位不應有震動，在西南位發生地震，代表舉足輕重的女性當權者有機會失勢，佢哋健康亦有機會出現問題。」而相傳當年因為上環太平山街發生鼠疫，請示北帝後，於長洲舞火龍求福，最後鼠疫平息。李認為，長洲曾舉行宗教活動震懾鼠疫，長洲猶如瘟疫的守護神，如今發生地震，是一種啟示，「要小心有鼠疫再臨，加上冬至後就係豬年同鼠年嘅交接期，鼠疫同豬瘟都要小心。」

另一玄學家周漢明則指，己亥豬年的天干為「土」，地支為「木」，屬木剋土之局，代表土地、高中、平原及島嶼會發生變動或撕裂。他又指，自古而來，地震的發生會影響國運，如今香港發生地震，對香港的運程會有輕微的震盪。至於2014年本港亦曾發生地震，同樣是社會運動激烈之年，周分析，2014年是甲午年，同樣是木剋土之局，社會亦容易出現反政府的聲音。他認為，長洲地震的出現，亦意味明日大嶼等基建有機會觸礁。