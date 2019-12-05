修例風波：港鐵5個月乘客量挫14%　警告全年度盈利勢受累

港鐵公布，由於香港社會動盪，集團的香港客運業務、香港車站商務，以及香港物業租賃業務已受到不利影響，這情況已導致公司服務的乘客量下跌；若干港鐵車站及設施被損毀和破壞，需要維修或更換；集團為提升人手和保安水平，以及提供租金優惠和寬減而產生其他費用。

因此，集團的香港經常性業務已受到不利影響，估計截至2019年12月31日止年度淨利潤或帶來負面影響合共約16億港元。

集團披露，7至11月乘客量臨時數字為7.44億，按年大減14.2%。其中，11月乘客量1.29億，按年跌27.2%；10月乘客量1.3億，按年瀉挫27.4%；9月乘客量1.55億，按年跌6.7%；8月乘客量1.59億，按年減7.5%；7月乘客量1.69億，按年減0.7%。

董事局預期，截至2019年12月31日止財政年度的基本業務利潤，將少於2018年度。不過，若計及去年度涉及約24.3億港元撥備，截至2019年12月31日止財政年度的基本業務利潤，將高於2018年度。