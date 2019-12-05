修例風波：21種化學品藏山坡　濃硫酸濃硝酸最危險

警方今日(5日)在城門水塘燒烤場對開山坡，檢獲59支懷疑化學品。據了解，檢獲的化學品包括乙腈(Acetonitrile)、硝酸(Nitric acid)、硫酸(Sulfuric acid)及丁烷(Butane[1])等。乙腈又名甲基氰、氰基甲烷，屬於無色液體，有毒和易燃，可以代謝成為氰化氫及硫氰酸。

硝酸，別名硝鏹水，是一種強酸，與水混溶，有強氧化性和腐蝕性，不論濃稀溶液都有氧化性和腐蝕性，對人很危險，僅濺到皮膚上也會引起嚴重燒傷。皮膚接觸硝酸後會慢慢變黃，最後變黃的表皮會起皮脫落，濃硝酸需以深色玻璃瓶盛裝，避免受到光照反應釋出有毒物。

硫酸具強腐蝕性，與水發生的水合為高度放熱反應，造成化學性燒傷外，還會造成二級火燄性灼傷。眼睛不慎接觸到硫酸，視網膜會受到嚴重破壞而可能會造成永久性失明，若不慎誤服，則會對體內器官構成不可逆的傷害，甚至會致命。

丁烷是一種有機化合物，屬無色、易液化、易燃的氣體，作為一種石油產品，正丁烷的日常用途包括家用液化石油氣，亦用於打火機和可攜式丁烷氣爐中作燃料。

檢獲21種、共重137公升化學品，名稱及數量如下：

種類 ●支數 ●重量

濃硫酸 8支 20公升

濃硝酸 14支 35公升

乙基甲基酮樹脂 2支 5公升

庚烷 2支 5公升

五氧化二磷 3支 1.5公斤

辛酮 3支 1.5公升

醇乙醇 1支 2.5公升

硫酸鈉 1支 1公斤

氫氧化鈉 1支 1公升

氯化銨 1支 1公升

二甲基甲醯胺 1支 2.5公升

己烷 2支 8公升

乙炔 8支 32公升

丁醇 5支 12.5公升

硫酸鎂無水 1支 1公升

十八烷醇 1支 500毫克

鉀 1支 100毫克

氨 1支 2.5公升

甲苯 1支 2.5公升

辛酸 1支 2.5公升

二氧六環 1支 2.5公升