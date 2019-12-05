修例風波：立會辯論彈劾林鄭　建制派斥無對症下藥

葉劉淑儀稱林鄭月娥推動修例是有不足，但修例並不違憲。(高嘉業攝)

立法會今午(5日)繼續辯論彈劾特首林鄭月娥議案，多名建制派議員紛紛發言批評政府，指反修訂《逃犯條例》示威衝突一直未平息，政府遲遲未能止暴制亂，林鄭未能對症下藥，造成回歸以來最嚴峻的管治危機，認為政府必須盡快平息暴力示威。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，過去幾個月來，不少市民及建制派支持者都對特首林鄭月娥在止暴制亂方面的表現相當不滿，亦不滿政府任由蒙面黑衣暴徒四處堵路、縱火、掟汽油彈。謝又質疑政府的措施未能立竿見影及對症下藥，成效不彰，並指林鄭雖有努力嘗試，但做得不好、不夠，甚至更做了不妥善、不受歡迎的決定。

航運交通界議員易志明則指，香港經濟受到內外夾擊已步入衰退，未來料會出現倒閉潮及裁員潮，政府必須盡快平暴。易又批評，在修例事件上，政府解說工作不足，令其他政策亦進退失據。而今次修例風波是回歸以來最嚴峻的管治危機，社會亦正付上沉重代價。

身兼行會成員的立法會議員葉劉淑儀就指，林鄭推動修例是有不足，但修例並不違憲。她又指，1998年民主黨創黨主席李柱銘首先提出盡快就中港兩地移交疑犯問題與中國達成協議，當年多名民主派議員亦都支持，前政務司司長陳方安生亦認為要盡快去做，批評現時反對派卻「扮失憶」，收納稅人糧的人「全球唱衰香港」，公民黨更邀請美國制裁香港，對香港傷害甚大，反問他們是否對得起下一代。