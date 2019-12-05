肺鼠疫可人傳人　延誤就醫或致死

曾被稱為「黑死病」的鼠疫令人聞風喪膽，除了因為病死率高，其中一種類型「肺鼠疫」更可透過吸入患者的飛沫於人與人之間傳播，傳染率極高，病情發展迅速，令人防不勝防。世界衞生組織指治理鼠疫主要是隔離患者及服用適當的抗生素，愈早治療痊愈率愈高；戴口罩是其中一種有效預防「肺鼠疫」的方法。

鼠疫是一種可感染齧齒動物、一些動物和人類的傳染病，由鼠疫耶爾森桿菌所引致。世衞表示，鼠疫感染主要有兩種，分別是「腺鼠疫」及「肺鼠疫」。人類感染鼠疫是嚴重疾病，當中「腺鼠疫」是最常見的類型，由被感染的跳蚤叮咬引發，患者會出現突發的病徵包括頭痛、發冷、發燒、疲倦以及受影響的淋巴結腫脹和疼痛。「腺鼠疫」病發率為三至六成，但在人與人之間傳播較罕見。

而「肺鼠疫」則恐怖得多，世衞指其潛伏期可短至24小時，且可透過患者飛沫而人傳人，具極高度的傳染性，患者會出現發冷、發燒、頭痛、胸口翳悶、咳出帶血的痰及呼吸困難。如不及早接受治理，病人可能很快便會死亡。不過，若在病發24小時內治療，治愈率很高。

世衞表示，要預防感染鼠疫，需避免與咳嗽者密切接觸，至少保持2米距離，並減少在人群密集場所逗留。在鼠疫流行地區不要接觸動物屍體，並在外露的皮膚及衣服上塗搽含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑，防止被跳蚤叮咬。生活在疫區的人應戴口罩，有助減少「肺鼠疫」的傳播。