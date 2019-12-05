國泰全資附屬機場地勤　明年加薪2%提供14個月糧

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，昨日(4日)宣布明年員工加薪2%，並會向合資格的A至E級駐港員工發放3萬港元或1個月薪酬的年終特惠金。其全資附屬的香港機場地勤服務有限公司(HAS)與工會經過兩輪會面，今(5日)同意明年1月全體約2800名員工平均加薪2%，第13個月雙糧及第14個月工作表現獎不變。

香港機場地勤服務職工會主席李永富表示，國泰今年10月削減7%航線，加上其他航空減航班，HAS業務收縮及減少外判工，員工人數由去年逾3000減至2800，以往幾年HAS加薪均優於國泰，去年獲加薪3%，但今年預期未來經濟環境未如理想，加幅與國泰一樣，平均加薪2%。

他指，工作表現奬相等於1個月薪酬，約八成員工合資格得到，明年3至4月間派發，但一般津貼不獲調整，安全獎不變，會派發一次性100元超市禮券，工會只能無奈接受。東網正向HAS查詢，暫未回覆。