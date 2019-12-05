海關破銅鑼灣樓上冒牌貨展銷場　檢200萬元貨拘負責人

海關版權及商標調查科人員，早前根據情報分析，懷疑銅鑼灣一個樓上展銷場售賣冒牌貨，經深入調查及在商標持有人協助後，昨日(4日)掩至上址突擊搜查，檢獲約1700件懷疑冒牌貨品，包括銀包、手袋、手錶及皮具等，估計市值約200萬港元，並拘捕一名71歲男負責人。

據海關版權及商標一般調查組指揮官曾建邦表示，涉案展銷場以低調模式運作，主要以外籍遊客為銷售對象，並無對外宣傳及到街上拉客，相信展銷場透過現有客戶介紹吸納新客源。而檢獲的冒牌貨涉及的品牌逾30個，當中包括部分知名度高品牌。有關冒牌貨的定價介乎300至3000港元不等，售價為正貨的百分之5至10不等，惟部分貨品仿真度相當高，更附上防塵袋或仿真度高包裝盒等，惟冒牌貨的來源及生產地則仍有待調查。

海關續指，由於聖誕假期將至，海關會進一步加強巡查和執法，遏止售賣冒牌物品的活動，提醒消費者應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，商戶於採購物品時亦應小心謹慎。海關重申，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。