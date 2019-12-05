政Whats噏：唔畀容海恩做副主席　平機會斥毛孟靜歧視

平機會直指毛孟靜言論不恰當，有歧視懷孕女性之嫌。

立法會保安事務委員會日前選舉副主席期間爆出涉嫌歧視風波，懷有第二胎嘅新民黨議員容海恩(Eunice)被提名選副主席，但民主派議員毛孟靜(毛婆)質疑佢下個月生BB，放產假至少放「前四後六」，係完全唔能夠接受，仲話應撤回Eunice選副主席嘅提名。就毛婆嘅言論，平等機會委員會今日(5日)回應傳媒查詢，直指雖然該會嘅職權範圍未能處理就有關言論提出嘅投訴，但該會認為有關言論不恰當，既歧視懷孕女性之嫌，亦可能剝削咗懷孕婦女應享有平等機會參與議會事務嘅權利。

早前建制派議員何君堯一句「食慣洋腸」，毛婆覺得涉歧視，何更被民主派群起攻之。話說喺日前保安事務委員會選舉副主席期間，毛婆質疑Eunice生B要放產假，而Eunice話冇講過會放「前四後六」，鑑於係開刀產子，所以佢會用1個月時間休養，認為如果係尊重女性，都要畀番時間佢休息，相信主席會作出相應安排同協調，唔會阻礙到會議流程。點知毛婆仲死撐︰「叫佢休息點會係侮辱？ 」仲鬧Eunice低智商。Eunice直斥毛婆嘅言論係冒犯緊孕婦嘅基本權利。

咪以為選完副主席就代表風波平息，事關Eunice同身兼該黨主席嘅議員葉劉淑儀尋日幾乎同步喺Facebook貼文講，Eunice話毛婆嘅言論容易令委員會委員同公眾覺得佢及懷孕婦女嘅產能同工作能力一定會降低，而要求佢因懷孕而需要撤回參選委員會副主席嘅提名，毛婆嘅言論實在有歧視同侮辱孕婦之嫌，並予以譴責。

Eunice話就事件去信平機會要求回應，同時亦會去信婦女事務委員會希望委員會關注今次事件，仲將要求立法會就毛婆嘅歧視言論作出跟進。佢希望透過平機會嘅回應，能夠畀社會大眾有關反歧視孕婦嘅訊息，並促請平機會探討點樣完善現有反歧視條例，讓社會各階層都能夠受到有關條例所保障。

葉劉喺貼文中直指毛婆作為母親，卻公然侮辱孕婦，侵犯其基本人權，觸犯以家庭崗位為由歧視議員同事，此舉係公然違反反歧視條例，又話眾所周知僱主唔可以以懷孕為理由，隨便解僱外籍家庭員工，而素來打着人權旗幟，沽名釣譽嘅毛婆，唔通連呢個反歧視嘅原則都唔知咩？佢又話毛婆公然侮辱Eunice「智商低」，可見毛婆根本係充滿雙重標準同歧視嘅人，直斥佢任意侮辱懷孕女性，實屬可恥。

呢件事惹起嘅回響好大，平機會今日回應傳媒查詢，唔單止話毛婆嘅言論有歧視懷孕女性之嫌，仲話希望任何人士，特別係立法會議員、社會領袖及僱主等，唔應該對懷孕婦女嘅工作能力作出假設，因為婦女懷孕並唔代表冇能力執行職務或工作效率低。