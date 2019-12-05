政Whats噏：網民問大嘥鬼幾時同黃錦星割蓆？

大嘥鬼嘅Facebook專頁早前換咗封面相，張相係將達文西嘅畫作《最後的晚餐》二次創作，用意係呼籲市民無論食晚餐或野餐都要自備餐具，但張枱布就似生命麵包包裝紙，旋即被網民扯到去修例風波，有網友仲留言問大嘥鬼幾時同「老竇」環境局局長黃錦星割蓆添！

早前有人發起齊食麵包快閃集會，不滿有警員諷刺理工大學示威者食生命麵包。咁啱環境局將耶穌同十二門徒嘅《最後的晚餐》畫作二次創作，變咗大嘥鬼分身坐喺舖咗藍白格仔枱布嘅枱前食嘢。唔少網民留言支持自備餐具，但有網民扯到催淚煙殘留化學物質喺社區，仲翻黃錦星舊帳，話「警察催淚彈放題，市民點環保都冇用啦。局長仲話燒垃圾有二噁英」。

修例風波令社會撕裂，分為藍、黃兩個陣營，有網民話睇到張枱布就明白，隨後另有網民話「生命麵包藍(㗎)喎」，之後大嘥鬼作者回應話「唔知大家知唔知，當年達文西畫呢幅畫個時，係用左(咗)一種好實驗性既蛋彩壁畫，以蛋黃為基材黎(嚟)當顏料，都算係廚餘再用嘅先鋒」，隨即有網民即刻話反問「你想講呢幅圖係黃？」

咁多大嘥鬼聚埋一齊，有網民留言質疑「非法集結？」亦有網民話「請問催淚彈有冇得回收呀？使唔使問你老竇黃錦星呀？」另有網民更問「大嘥鬼幾時同黃錦星割𥱊？」環保走塑竟變咗政治議題，究竟揀呢張枱布係有心定無意？