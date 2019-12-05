懷疑違規　鄭若驊夫旗下安樂工程遭搜查　周五復牌

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程公布，於12月4日，競爭事務委員會人員帶同兩份搜查令，到訪公司全資附屬公司安樂機電設備工程有限公司的營業地點，以對若干行為進行調查，原因是競爭事務委員會有合理理由，懷疑安樂機電設備與其他公司在(i)一項風冷式製冷機替換項目的設計及建造合同招標，以及(ii)自2015年11月起在香港簽訂的合同，已觸犯香港法例第619章競爭條例第6(1)條下的第一行為守則。

於2018年8月，安樂機電設備獲邀就該合同向招標人提交標書，招標人於香港從事商業、住宅、工業、零售及酒店發展項目的物業發展商，為獨立於公司及其關連人士的第三方(招標人)。安樂機電設備於2018年9月就總額為13,196,200港元的合同向招標人提交標書，其後獲招標人告知其合同招標未能成功。為供參考，集團截至2018年12月31日止財政年度的綜合收益約59.66億元。

安樂機電設備正就有關事宜尋求法律意見，並將配合競爭事務委員會根據競爭條例可能作出的任何查詢。由於競爭事務委員會的調查仍在進行中，董事會未有足夠資料評估有關調查對集團營運及財務狀況的潛在影響。集團已制定有關員工遵守法律及投標程序的內部指引，絕不容忍或包庇任何違法或非法行為。公司將於適當時候就有關事宜另作公告。

公司已向聯交所申請股份於周五(6日)上午9時正起，在聯交所恢復買賣。