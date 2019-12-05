政Whats噏：天氣轉冷　鄭松泰變身柴犬避寒

話說近日天氣又凍咗，唔少人為咗禦寒都開始出動保暖衣物喇。通常大家都會戴頸巾、冷帽等等，不過立法會議員鄭松泰就有獨特嘅禦寒方式，就係變身做隻柴犬喇！話時話，立法會大會就嚟辯論有關譴責佢行為不檢嘅動議，佢覺得咁凍，係咪諗起都心寒，凍上加凍呢？

眼見天氣開始轉涼，立法會大樓嘅冷氣亦將會喺聽日(5日)轉為冬季模式。根據立法會文件，議員辦事處同埋秘書處嘅分格式辦公室使用者，可以用溫度調節器調校其辦公室嘅溫度至攝氏18至22度。之不過計劃趕唔上變化，今日嘅最低氣溫去到12度，但立法會大樓嘅冷氣要今日先轉到冬季模式，所以一班議員要捱住凍先喇！

議員辦事處位於立法會大樓10樓嘅鄭松泰，今日就大呻議辦好似雪櫃咁凍，仲話早知要拎張被返立法會添！喺咁凍嘅情況下，佢就喺Facebook上話自己着晒所有衫上身。咁點解會柴犬上身？事關佢將朋友送嘅柴犬外套都着埋，仲影埋相放Facebook添。講開又講，立法會大樓喺7月1日受到反修例示威者佔領及嚴重衝擊，鄭當日身處大樓內，其後涉嫌「串謀刑事毀壞」被捕後獲釋，而議員容海恩就提出譴責鄭的動議，指鄭喺七一在大樓內嘅行為屬於行為不檢，而有關嘅譴責動議就嚟喺大會辯論，係咪諗起都心寒呢？