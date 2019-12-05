修例風波：商場憂安全大減聖誕裝飾　燈飾生意慘過沙士

聖誕將至，以往璀璨奪目的聖誕裝飾是香港商場吸客的必備元素，然而受修例風波影響，今年不少商場的聖誕裝飾都較往年明顯減少。其中中環國際金融中心(IFC)商場，原本設於中庭的巨型聖誕樹裝飾即使砌好後也需拆卸，而打卡聖地尖沙咀海港城外的空地至今仍然空蕩蕩，欠缺節日氣氛，而遭蒙目示威者大肆破壞的又一城更無法在聖誕前重開。「燈飾大王」黃劍山說，由於安全考慮，各大型商場減少室內聖誕裝飾開支，令今年生意較往年減少約兩成，情況差過2003年沙士。

距離聖誕節不足20日，但今年多個大型商場至今仍然冷清，與昔日擺滿聖誕裝飾及擺設大相逕庭。以近月屢爆衝突的尖沙咀為例，海港城外「五支旗杆」空地，以往每年的聖誕裝飾都會成為打卡熱點，但今年僅餘一片石屎地，未有任何裝飾。對面海的中環國金中心的聖誕裝飾同樣欠奉，原本設於中庭的巨型聖誕樹裝飾早已「消失」，只有零星的聖誕裝飾圍繞在每層的玻璃圍欄。東網記者向現場保安詢問，保安透露聖誕樹兩星期前已拆卸，惟不知道拆卸的原因。

至於上月遭蒙面黑衣人破壞至體無完膚的又一城，自上月13日起已暫停營業，其業主今(5日)發公告指，又一城明年首季才會局部或全面重開。換言之，該商場無法成為市民今年歡度聖誕的場地。

負責裝飾尖東一帶的聖誕燈飾30多年、有「燈飾大王」之稱的黃劍山坦言，今年聖誕的市道較2003年沙士更差，因為沙士當年商場望「谷人流」而大力添置聖誕燈飾，相反，今年社會動盪，商場反而擔心人流多而會容易引發衝突，故減少不必要的聖誕燈飾添置是安全之選，相信要待社會氣氛平靜後，商場才會增加裝飾開支吸引人流。他又指，因主力從事室外燈飾裝飾，故整體生意才「僥倖」較去年減少兩成，如主力從事室內燈飾裝飾的公司，他相信其損失會更為慘重。

立法會批發及零售界議員邵家輝相信，不少商場出於安全考慮，減少聖誕裝飾，受社會事件影響，近期來港旅客人數按年大跌近6成，預期聖誕外遊的市民亦會增加，業界對聖誕市道感到悲觀。

在IFC工作的白領人士鄭先生表示，今年商場明顯無聖誕氣氛，不少商場的人流明顯較往年少，可能與反修例運動及經濟不景有關，坦言目前的時勢令他也沒有心情慶祝佳節。來自重慶的遊客劉小姐表示，來港後到過海港城及另外一些大型商場購物，發現商場氣氛與想像中有出入，不如以往熱鬧。

新加坡遊客陳小姐亦指，十分喜愛到港旅遊，以往已來港5至6次，但今年最為特別，因經歷示威抗議，遊客明顯減少，而商場的聖誕裝飾亦同樣減少。但她指，購物心情沒有受影響，反而更加開心，因不用與其他人逼，購物時感覺舒服。