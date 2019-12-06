修例風波：4男女土瓜灣堵路准保釋候查　中年漢涉襲警周五提堂

土瓜灣區本月4日發生堵路事件，警方當日拘捕5名男女，其中3男1女涉嫌「公眾地方行為不檢」、「藏有攻擊性武器」及「刑事毀壞」，另一名47歲男子涉嫌「襲警」及「阻礙警務人員執行職務」。該名47歲男子已被暫控以一項「襲擊警務人員」罪，案件將於今日(6日)上午在九龍城裁判法院提堂，其餘3男1女已獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。

案發於本月4日早上7時15分，紅磡分區特遣隊於土瓜灣馬頭圍道近譚公道對開喬裝埋伏，發現8名戴口罩及手套的青年男女，包括穿校服男生在上址用雪糕筒堵路；其中1名男學生企圖以噴漆噴向巴士擋風玻璃，期間，被多名便衣警員制服按地拘捕；1名身穿黑衫及黑褲的少女，被1名戴口罩蒙面便衣女警壓在地上，女生反抗。一名47歲男子曾企圖推開女警協助女生逃走，他當日涉嫌襲警及阻差辦公被捕。

事件中，警方拘捕的3名15歲少年及1名14歲少女，4人分別為中三及中四年級學生，來自區內2間中學，並在他們身上搜獲噴漆、手套、口罩，並在其中1名男生身上搜獲1支伸縮棍。