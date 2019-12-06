韓台已禁飲品樽含PVC　環團斥港落後促規管

可致癌的二噁英令人聞之色變，但不少樽裝飲品的塑膠樽仍含有PVC(聚氯乙烯或3號膠)，該物料含氯，若高溫燃燒可釋出高毒性的二噁英，近年不少地區相繼叫停飲品膠樽使用PVC，環團「綠惜地球」和內地環保組織「無毒先鋒」今年7月和9月開展聯合測試，抽檢中、港兩地62個膠樽飲品塑料標籤樣本，發現兩地均有飲品樽仍使用含PVC的物料，被檢出有上述物料的維他和屈臣氏期望明年內作出改動。本港環保署則稱，塑膠飲料容器上的PVC標籤屬容器包裝物料的一部分，會在制定生產者責任計劃的細節安排時一併考慮。

負責調查的環團表示，包裝去PVC化已是全球趨勢，台灣和南韓已採取管制措施，然而香港環保部門卻無積極要求生產商去停用PVC，至今亦無受管制PVC制訂政策。兩團體的聯合測試以X射線熒光分析儀檢測物品是否為PVC，發現來自香港、北京及廣東的各佔28個、10個和24個。本地有13個樣本 (即46%)的膠樽使用了PVC標籤，包括維他、屈臣氏、鴻福堂等牌子產品。內地更有多款中國製及國際飲品亦被發現同類問題，部分在本港有售。

外國早有研究指二噁英可致癌，會損害神經系統，導致繁殖系統紊亂或免疫系統失調。綠惜地球總幹事劉祉鋒指出，台灣自20O5年已明定飲品膠樽使用PVC時，業者須額外承擔回收處理費，此舉令PVC用量大減。當地環保部門今年7月起再提高回收處理費4.7倍，進一步促使業界減量。南韓環境部亦於本月25日起禁止飲品樽等包裝物料用上PVC。但本港至今並無規管，亦沒有向生產商提出明確的要求，只倚賴生產商自發停用，政府並無擔當主導的角色。團體希望本港勿在塑膠製品安全問題上墮後「食塵」。

綠惜地球促請飲品商改革產品包裝設計，盡早改以替代物料取代PVC，消費者拒買即棄飲品。本港主要飲品商相繼回覆，太古可口可樂稱已於2010年起逐步以PET標籤取代PVC，本港生產和經銷的膠樽飲品均沒有使用PVC；維他和屈臣氏亦期望明年內作出改動；鴻福堂則指本港廠房並沒有使用PVC，內地開平廠房有用上，但公司會探討以PE替代。環團認為相較於外國品牌去PVC的步伐，香港仍落後於人，促請業界改革產品設計，盡快以其他物料替代PVC。