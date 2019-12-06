憂鼠疫與大鼠戊肝齊爆發　暴亂之都危上加危

本港鼠患嚴重，食物環境衞生署截至十月底捕獲了一萬九千多隻活鼠，較去年同期大增四成四，事件反映老鼠在社區繁殖及匿藏的數量驚人。由於最新一宗人類感染大鼠戊肝個案剛在上月尾揭發，有關注公共衞生的人士及團體擔心，本地老鼠繁殖速度較當局滅鼠工作更快。更有憂慮指，內地部分省市已出現鼠疫蹤迹，若本地的人類感染大鼠戊肝與內地鼠疫聯合在港爆發，已因反修例風波陷入政治、經濟泥沼的香港勢面臨「瘟疫港」危機，昨日本港境內錄得地震，傳統有地動山搖蛇鼠竄一說，食衞局及食環署必須加強滅鼠，保障公共衞生。

食衞局日前披露，轄下部門單在十月份捕獲二千三百多隻老鼠，去年同期則僅捕獲一千四百多隻活鼠，今年十月單月滅鼠數字已較去年同期多近一倍。立法會衞生事務委員會副主席陳凱欣認為，地區存在嚴重鼠患，當局捕鼠數字高企亦屬正常，促部門應設法阻止老鼠繁殖。她解釋，老鼠一年可生五至八胎，每胎達十四隻，故除了加強捕鼠外，應構思如何使用藥物阻礙老鼠繁殖，同時，亦應該增加滅鼠人手，防止鼠患失控。

香港蟲害控制從業員協會委員陳偉強擔心，老鼠繁殖速度會較當局的工作快，他昨日在一電台節目表示，翻看今年一至十月的滅鼠數字，部門表現只是平均增長，不算突出。

食環署捕獲活鼠後如何處理也影響公共衞生，香港蟲害管理學會主席陳澤森表示，據他了解，食環署外判人員捕獲老鼠後，會以人道方式處理，例如以水浸死老鼠或安排老鼠服毒藥，再以垃圾膠袋封好後，加以石灰粉等，送到堆填區。

另外，當局除在地區加強滅鼠外，亦針對食肆不當棄置廚餘加強檢控，食衞局指，食肆棄置的廚餘是老鼠常見食物來源，故加強食肆違例檢控事項，今年截至十月，共發出了五千九百多張傳票，較去年同期四千七百張多。陳凱欣質疑，當局加強食肆違例的檢控屬治標不治本，因忽略了收集食肆廚餘的問題，以黃埔為例，有食肆東主曾反映在中午已累積廚餘，惟要等待晚上才有垃圾車，老鼠有記憶及嗅覺靈敏，會受廚餘吸引，令老鼠藥失效，形成惡性循環。她認為當局要與其他部門合作，解決食肆廚餘堆積問題。