東方日報A1：香港唐山新疆三連震　堪輿學家憂鼠年爆鼠疫

中港齊地震，凶兆已來臨！本港反修例風波持續近半年仍無平息迹象，昨午在長洲突然發生黎克特制一點四級地震，天文台接獲逾十名市民報告感受到震動，形容如小貨車駛過，這是本港自一九七九年以來錄得第八次本地有感地震，湊巧同日內地唐山及新疆均出現地震。根據紀錄，香港多次發生地震的同年均有大事，例如上次地震在一四年，即爆發持續七十九日的違法佔中事件，而今年更發生持續半年的反修例風波，至今未知何時了結。

香港天文台昨公布，根據初步分析顯示，昨日的長洲地震發生於中午十二時廿二分，天文台接獲超過十名市民報告，表示感受到這次地震，震動維持數秒，地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第三度，即室內有感、類似小型貨車駛過。

天文台高級科學主任陳世倜指，本港不是處於活躍地震帶，今次震央位在天文台西南約十六公里，屬輕微地震，或與附近地殼斷層活動有關。他續說，本港距離太平洋地震帶有五至六百公里，當區地震會伸延到菲律賓及台灣等地，而香港有時亦感到相關餘震，威脅不大；中文大學地理與管理資源學系副教授伍世良說，這種輕微地震只有輕微能量釋放，應該並非某個板塊移動，形容似有貨車經過，毋須擔心破壞樓宇結構。

根據天文台紀錄，由七九年至今，震央位於本港境內地震共有八次（見表一），但震動均屬輕微，烈度在五度以下。雖然發生在本港境內的地震屬輕微，但地震發生同年都有大事件出現，對本港造成極大震盪。例如上次發生地震是一四年，當年在大欖涌水塘附近發生一點八級地震，同年出現歷時七十九日的佔領中環行動；而一九八三年的米埔地震當年也出現超強颱風「愛倫」襲港，造成十死三百多人傷。

單以本港有感地震的紀錄則可追溯至一九○五年，共發生一百八十五次強度不等的有感地震，震央位置大部分在香港境外，最高紀錄則是一九一八年由距離香港三百多公里汕頭附近發生的地震所引起麥加利地震烈度表六至七度。該次地震亦是香港有史以來唯一令到香港少數建築物的牆壁出現輕微損毀。

除長洲發生地震外，內地同一日內亦出現兩區地震，顯示今年凶兆連連。據中國地震台網昨日通報，河北唐山市豐南區昨早八時〇二分發生黎克特制四點五級地震，震源深度十公里，在唐山市玉田縣一所小學，在地震期間學生緊急疏散到操場。新疆阿克蘇地區昨日亦發生兩連震，其中上午十時四十六分在拜城縣發生的地震震級達到黎克特制四點九級，震源深度十五公里，地震震感強烈，當地有醫院及學校緊急疏散人員，消防出動九輛消防車及廿九名消防員到場救援；而同日下午三時五十四分，阿克蘇地區柯坪縣亦發生黎克特制四級地震，震源深度廿六公里。

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