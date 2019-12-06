探射燈：收打賞唔算行乞　促修例檢控阻嚇

公園大媽唱歌賣藝，收取打賞，究竟有否觸犯法例？法律界人士指有關行為未有向市民強行索錢，難以「行乞罪」控告，除非有關人士是以內地旅客身份來港，才可以《入境條例》控告，但認為要盡快修例，加強檢控及阻嚇，才有望減少噪音騷擾。

執業大律師陸偉雄指，「行乞」的定義是對方作出某些行為，並向當事人索款，但大媽在公園唱歌，若沒有主動索錢，而是觀眾自願給予，行為等同打賞，而金額又只是「隨緣樂助」，難以「行乞」罪檢控；除非唱歌大媽是以內地旅客身份來港，過程中涉及收取金錢，才可以違反逗留條件檢控。

過去3年，屯門公園內因噪音而成功檢控的案件只有2宗。因目前《遊樂場規例》需使用公園的市民作證，但證人往往怕麻煩，致大媽肆無忌憚繼續唱歌，陸贊成盡快修例，令職員亦可以作為證人，加速舉證、檢控及判罰下，相信可立竿見影，減少噪音騷擾。

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