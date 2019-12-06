探射燈：取消自娛區　限制揚聲器　成效不彰

屯門公園自娛區已取消，但仍有人在旁邊彈琴唱歌，保安員亦沒有干涉。

屯門公園大媽歌舞團聲浪擾民多年，更蔓延多區，不少亦在康文署管轄的公園範圍內。《遊樂場規例》修訂遲遲未實行，康文署曾以限制揚聲器大小，或劃分自娛區等措施減少滋擾，惟成效不彰。

2013年初，康文署訂立《公園常規》，規管在公園內使用的揚聲器發聲面積不得大於600平方厘米，半年後，再收窄規定，在土瓜灣海心公園內使用的揚聲器面積最多300平方厘米，即等同電腦喇叭大小，以及不得在晚上8時半至翌日早上5時半使用，惟該公園內大媽跳舞如常。

屯門公園早年為有效管理曲藝表演，在園內劃分自娛區，申請人可向康文署申請使用，但音響器材大小會受到規管。惟園內大媽歌舞團根本無理會有關規定，各自霸佔有利位置，今年7月，屯門區議會一致同意取消自娛區。

屯門地區人士指，使用自娛區的市民都是循規蹈矩，只不過是受到其他大媽牽連，「有人只係拉小提琴，冇用揚聲器，搞到依家冇得正式申請用」，他指取消自娛區未能對症下藥，無助解決噪音問題。東網記者現場所見，有人在自娛區旁彈電子琴及唱歌，保安員亦沒有干涉 。

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