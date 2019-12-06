探射燈：嘈到似打樁　大媽歌聲震中環

屯門公園大媽歌舞團故態復萌，逾10檔歌舞團大媽放聲高歌，觀眾跳舞打賞。遠離示威區的中環碼頭近日成表演熱點，晚上多檔團體表演，10米外亦錄得接近打樁機的聲浪；尖沙咀亦有不少團體表演。東網記者直擊表演期間有人向場地職員投訴，職員卻未有干涉。民政事務局提出修例加強檢控，但遲遲未落實，立法會議員批評康文署態度被動，多年來對問題「無晒符」。

屯門公園下午有10多檔表演單位擺設巨型喇叭，身穿緊身上衣及短裙的歌女放聲高歌；阿叔「粉絲」扭腰跳舞後打賞利是，有人乾脆掏出現金。今年7月，屯門公園遊行期間曾爆發衝突，惟大媽歌舞團迅即故態復萌，表演單位愈來愈多，有大媽拉客死纏不放，阿叔則邊吸煙邊呷啤酒。

東網記者在場外及場內量度聲浪，分別錄得最高達72及85分貝，而80分貝已儼如大型貨車在身邊擦過。現場保安員只從遠處觀察，記者曾見有人致電投訴，半小時後仍未見有派員干涉。

中環碼頭成為大媽歌舞團新場，周五晚有至少6檔表演單位，其中4檔由大媽主持，當晚最受歡迎的表演單位，主唱大媽來自屯門公園，記者量度聲浪，在毗鄰的民光街錄得80多分貝，當距離約只有10米，則升至95分貝，接近打樁機的100分貝。

尖沙咀文化中心對開亦不時有大媽獻唱，早前周末晚上，有大媽在唱多首超高音國語歌，現場有人致電投訴噪音。投訴人指至少15分鐘後，才見文化中心派職員出來調停，惟職員只與歌舞團負責人在一旁商討，事後演出毫無影響，聲量亦未見收細。

屯門區議員陳文偉直指，屯門公園問題已覆水難收，即使曾檢控歌舞團，卻無助解決噪音問題或阻礙大媽搵食，「之前有人畀人告，法庭都係判千幾蚊罰款，咪罰款當交租囉。」

立法會議員柯創盛指康文署責無旁貸，署方除加派人員巡查外，亦需貫徹執行條例，惟署方卻「隻眼開、隻眼閉」，態度猶如「鐵板一塊」。柯贊成政府盡快將修訂條例帶上立法會討論，盡早通過並執行。

今年5月民政事務局建議修訂《遊樂場規例》，當中「使用遊樂場地的人」改以「人」來取代，日後康文署公園管理員及任何人，若受公園內的表演噪音煩擾，都可為署方執法行動擔任控方證人，以增阻嚇力。

康文署發言人表示，今年首11個月，共接獲951宗有關屯門公園的噪音投訴，而香港文化中心就接獲13宗有關投訴。發言人指接獲噪音投訴後，保安員會先勸喻，在取得實質證據及有場地使用者願意作證下，按《遊樂場規例》檢控違規人士。

警方發言人表示，今年首10個月，在屯門公園接獲58宗投訴，作出16次勸喻或警告；中環海濱活動空間一帶接獲435宗投訴，作出225次勸喻或警告；尖沙咀天星碼頭及文化中心一帶接獲194宗投訴，作出134次勸喻或警告。

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