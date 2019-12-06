Dr.東：肺癌年奪近4千命　乳酪蔬果可減33%患病風險

癌症是現代健康大忌，防治癌症原來可從飲食做起，美國有大學進行了一項數據來自歐亞、反映逾百萬人健康情況的大型研究，發現蘊含益生菌及益生元、有抗炎作用的乳酪，可減低人體炎症細胞演變成癌症，如每日進食一杯乳酪，可將患肺癌風險減低達19%，如果配合高纖飲食，風險更可降低至33%。肺癌是死亡率高企的頭號癌症殺手，本港每年有近4000人死於該症。

美國范德堡大學的研究人員回顧過去10份文獻，研究對象來自歐洲、美國及亞洲等合共超過144萬人，分析他們進食高纖及乳酪的習慣，以及患肺癌的風險。研究人員隨訪他們長達8.5年，最終有近1.9萬人在研究期間確診肺癌。

研究發現，攝取乳酪的人患肺癌風險相對較低，每日進食一杯乳酪（90至120毫升）的人，較沒有進食乳酪習慣的人，患肺癌風險相對減少19%。高纖飲食也有同樣效果，那些每日都會攝取高纖食物（水果、蔬菜或麵包）的人，患肺癌風險亦降低15%。若每日都有同時進食乳酪及高纖食物，效果更驚人，患肺癌風險可減少達33%。

不同風險組群人士進食高纖食物，所獲得的效果不一，愈年輕就開始進食高纖食物效果愈佳，57歲以下就有進食高纖食物的人，患肺癌風險降低了25%；57歲以上才開始進食，患癌風險僅降低13%。此外，吸煙者攝取高纖食物，患肺癌風險亦可降低26%；如果已戒煙，患癌風險更可降低34%。

研究學者解釋，乳酪及高纖食物的益生元及益生菌，可改善腸道微生物的多樣性，從而改善整體免疫系統，減低發炎，而肺癌其中一個成因就是炎症反應導致。除此之外，早前亦有研究表明乳酪及高纖食物亦可有助預防腸道及心血管疾病，同時，戒煙也能減低患肺癌風險。

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