網民熱話：懶理巴士上層滿座　疑似內地客企足全程

巴士車廂座位「爆滿」，乘客要在下層站立是常識，但近日有網民在一架往來落馬洲及元朗的巴士上，拍到有疑似內地人在滿座下，仍選擇在上層站立，阻塞通道外，亦隨時構成危險。事後有網民直言遇到這種情況「一定要出聲」。

從網民周日（1日）在Facebook群組「巴士的事討論區」上載的照片所見，巴士上層座位已坐滿，但仍有乘客在「冇位」下，強行在上層站立，站立的人流更由樓梯逼到車廂中央位置，期間有人在地下擺放紅白藍膠袋，霸佔整條通道。目擊網民根據「一包二包」行李，估計對方是內地人，更指司機過程中一直未有發現。根據《乘客須知》，巴士行駛時，不得在雙層巴士上層及梯級站立，以免發生危險。

事後有網民猜測司機，「只係專心揸車無時間看樓上CCTV」，甚至認為車長不想理會，而「唔出聲」。但有人批評拍片者「有位坐就坐啦，關你X事咩，依家啲香港人係唔係都要投訴一餐，真係好煩！」

網民有話說：

羅淦輝：如果發生交通事故，就斗零都無得賠

Sam Sa：個司機要孭獲

葉檬檸：你試下叫司機急停

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