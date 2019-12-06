警務處處長鄧炳強啟程上京　促星期日遊行反對暴力

新任警務處處長鄧炳強今(6日)前往北京作就任後首次禮節性拜訪，並將於下周日(8日)、即民陣發起遊行當天回港，主持大局。鄧出發前在機場表示，警方尊重有序的示威活動，由於過去周末較為平靜，故批出下周日遊行的不反對通知書。

鄧續指，警方因應社會形勢對遊行集會活動批出不反對通知書，並不希望看見暴力事件發生。但自今年6月以來，有多項遊行集會活動被暴徒「騎劫」，大肆作出破壞行為如堵路，縱火，掟汽油彈等，影響市民生活，他希望暴力人士不要再作出非法行為，又促請下周日遊行的主辦單位配合警方的安排，並「拿出勇氣」譴責暴力。

對於社會有聲音要求成立獨立調查委員會或獨立檢討委員會，鄧重申所有涉及警方的投訴及指控，都應該交由監警會處理及調查。

訪京期間，鄧將在副處長(行動)蕭澤頤陪同下，拜訪公安部及國務院港澳事務辦公室，並與北京相關官員會面，介紹香港的治安情況，及就跨境罪案及警務協作上交流。

另外，民陣召集人岑子杰說，市民現時不信任警方，星期日的遊行若發現人數過多，會盡快向警方爭取開放更多路段，避免警員與市民正面接觸。