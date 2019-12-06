中醫「護髮」攻略　對抗脫髮白髮危機

不論男女，都視頭髮為他們外表非常重要的一部分，而不少人更將「頭髮濃密」列入擇偶條件中，普遍認為一旦出現頭髮稀疏，甚至「地中海」，便難以補救，影響形象。中醫提醒，女士28歲後身體機能逐漸減弱，男士32歲後腎氣及身體機能亦開始向下，加上都市人壓力大及飲食不均衡，令肝腎虛弱及氣血不足，引致脫髮及白髮問題提早出現。中醫建議，可服用制首烏、當歸及靈芝等藥材調理肝腎及補氣血，達致預防脫髮及白髮的效果。

女士寧願伴侶「地中海」還是「大肚腩」？朱小姐毫不猶豫，選擇了「大肚腩」，「一定唔要地中海，大肚腩可以減。」她更向身邊的男友笑說：「我講過你冇頭髮我唔會揀你。」她的男友梁先生則指，寧願女友有皺紋，也不想她頭髮稀疏。女朋友介意自己變地中海，令到不少男士都心驚驚，蔡先生指自己經常Gel頭，擔心會有脫髮問題，「額頭髮線愈來愈後，可能要食何首烏等嘅中藥。」

中醫學說提出「腎藏精，華在髮」、「肝藏血，髮為血之餘」。註冊中醫師曹信恩解釋，肝腎是主管頭髮生長的臟腑，肝腎虛弱會導致氣血不足，影響血液循環，令血液未能輸送到頭髮毛囊，在長期缺乏養分下，便會出現脫髮及白髮的情況，「我哋嘅皮膚係最後先分到營養，如果皮膚變差同甩頭髮，都代表身體唔健康。」

他又提醒，男女均有機會面對脫髮及白髮問題，近年更有年輕化趨勢，有脫髮問題必須及早解決，因為髮囊一日未完全壞死，依然有生髮能力，所以要在脫髮初期、髮囊未完全萎縮前及時調理，重新激活髮囊及刺激黑色素生長。

要預防及治療脫髮及白髮，曹醫師教路，平日可以多按摩頭皮及按壓足三里穴、三陰交穴及太衝穴，促進血液循環。服食中藥亦可調理內在，「中藥方面，首選制首烏，可以益精固腎，亦可以補血養肝，仲有當歸，本身可以補氣血，而靈芝可以整體調理，對身體非常好。」

不少人擔心服用西藥治療脫髮，會引起副作用。曹醫師指，中藥針對調理肝腎及氣血，治標又治本，並且沒有副作用，男女均適用。市面上亦有純野生中藥配方的補充品，內服固本，補氣養髮，有助改善脫髮及白髮。