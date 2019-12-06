沙中線過海段延至2022年通車　議員轟政府監管不力

立法會鐵路事宜小組委員會今早(6日)召開會議，交代沙田至中環線工程的最新進展。運輸及房屋局表示，截至今年9月30日整體工程進度為91%，屯馬線全線預計在2021年開通，而港鐵就紅磡站擴建部分，及南北走廊月台層板展開的工程預料明年年中完成。至於紅磡至金鐘過海段，由於東鐵線新信號系統乃沙中線「南北走廊」工程的關鍵工序，港鐵預料需延至2022年第一季才能通車。多名立法會議員狠批沙中線通車多次延遲通車，令市民失望，「沙中線搞嚟搞去得個桔！」

港鐵表示，屯馬線一期目標是明年第一季開通，預料可以紓緩目前東鐵線大圍至九龍塘站的人流，屆時由大圍到鑽石山車程將由17分鐘縮短為9分鐘。另外會展站正全面開展結構工程，金鐘站擴建部分的軌道舖設及月台幕門安裝工程已完成，現已進行扶手電梯安裝工程。

立法會議員柯創盛批評沙中線一而再、再而三延遲通車令人憤怒，令市民質疑運房局監管港鐵的成效。另一議員李慧琼炮轟港府要為此負上最大責任，明明多個車站設施已大致完成，整體進度達九成，卻遲遲未能通車。