團體倡僱主明年加薪5%　勿裁員打擊消費信心

2019年接近尾聲，一眾打工仔期待明年加薪。職工盟預測明年經濟前景及審視過去10年的工資增長，要求各僱主明年的加薪幅度應最少有5%，以「抗通脹、追落後」。職工盟認為，企業應透過加人工穩定民心，呼籲僱主切勿飲鴆止渴，裁員或減薪等打擊員工及市民消費信心及意欲，造成惡性循環，加劇長期衰退的風險。

職工盟總幹事蒙兆達指出，經濟出現衰退，今年第3季實質資產總值按年倒退2.9%，未來全年經濟更會收縮1.3%，屬金融海嘯以來首次出現衰退。他認為，雖然多間大型企業今年的盈利較去年減少，但仍有一定盈利，有能力為員工加人工。惟過去10年的數字反映，2009至2018年整體生產力上升26%，同期工資增長卻不足8%，其中零售及運輸業等行業的生產力及工資增長差距更大。

他預計，今年的甲類消費物價指數會上升約3.5%，反映經濟雖放緩，市民仍要面對通脹壓力，僱主應提供合理工資增長，令員工可以維持購買力，否則只會勞資雙輸。蒙指接獲零星個案反映，行業出現要求員工放無薪假、裁員及結業情況，其中主力收入來自旅客的酒店業及零售業成為重災區。

主席吳敏兒指，未有接獲工會反映行業出現凍薪或減薪情況，呼籲企業使用集體談判權，與員工商討開源節流方案，而非裁員或減薪，否則經濟回升後，僱主或難以聘請員工，「打工仔都係消費者，大家係咪惡性循環，愈唔加(人工)愈唔消費」。她批評，示威活動持續，但政府不利用政治解決，只誇大經濟難關是不公道。