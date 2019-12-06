修例風波：政府指經濟陰霾密布 促他國制裁是出賣港人

立法會工商事務、經濟發展事務、財經事務、資訊科技及廣播事務委員會今早(6日)舉行聯席會議，討論近日社會事件及外圍環境變化對香港經濟的影響。財政司司長陳茂波表示，香港於過去一段時間經歷前所未有的動盪，形象和各行業生意備受影響，加上國際經貿關係起伏不定，導致香港經濟前景陰霾密布。

對於美國通過《香港人權與民主法案》，令各界非常關注法案對香港的影響。陳重申，特區政府立場清晰，反對有關法案通過，認為完全沒有必要，強調政府在《基本法》下的憲制責任是保障人權和自由，港人相關權利應受法律充分保障。

而法案對香港的實際影響，將視乎美國行政當局稍後採取甚麼態度及具體措施，以及香港社會事件日後發展等。陳又批評，有人要求其他國家制裁香港，是出賣港人利益，損害國家尊嚴，推動個人主張，憂慮會危害市民生活。

議員胡志偉認為，政府的「不作為」正是導致動亂的根源，縱容警隊鎮壓示威者，直斥政府出賣港人，反問陳如何恢復市民對政府的信心。金融服務界議員張華峰指出，市況不明朗，加上經濟轉差，將會出現嚴重財政赤字，政府有否預計風波何時結束。

陳回應稱，不接受警方鎮壓示威者的說法，認為是不符合事實，又指當社會恢復平靜，讓市民能安全出行和工商百業正常營運，才可讓經濟重回正軌。