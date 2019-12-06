農曆年聘3人大掃除盛惠$2250　蒸糕煮團年飯$450

為迎接農曆新年來臨，各家各戶都忙着大掃除，去舊迎新。僱員再培訓局的「樂活一站」農曆新年服務今個月起展開，除了一向大受歡迎的大掃除、煮團年飯及製作賀年糕點等服務外，今年首次推出家居收納服務，「樂活助理」在大掃除時會一併收拾舊物。視乎工作項目、地區及時段，當局建議時薪定於100至150港元之間，以農曆新年前一周的服務定價最昂貴。

收費按不同項目而定，由僱主及「樂活助理」自行商議，當中最受歡迎的大掃除按照地區及時段有不同的建議時薪，本月建議時薪為100至125港元，明年1月1日至17日為120至130港元，1月18日至24日上升到140至150港元。一般300至600呎單位，局方建議聘用2至3名「樂活助理」共同工作4至5小時。至於蒸糕、煮團年飯的建議時薪則為100至150港元，最少工作2至3小時。

僱員再培訓局經理(服務計劃)陳雪琼指出，大掃除工作一般涉及較難清潔的污漬，僱主的要求亦較高，故「樂活助理」的時薪會較一般家居清潔服務高，愈接近農曆新年，時薪亦會愈高。雖然市道低迷，但中國人較重視新年，相信仍對服務有一定需求，預期今年服務可填補接近90%空缺。

全職家務助理玲姐為「樂活一站」工作逾11年，每月薪金約1.6萬港元。她指農曆新年是工作高峰期，曾試過一周工作足7日，加上需要在指定時間內清潔抽油煙機及抽氣扇等污漬，常工作至晚上7至8時，甚至晚上11時才下班。玲姐指大部分僱主都要求清潔廚房及洗手間，抽油煙機通常布滿大量油漬，建議每日煮食後可以抹布作簡單清潔，每周以洗潔精清洗一次。倘情況嚴重，可於熱水加入梳打粉及洗潔精清洗，新年來臨時就不需「臨急抱佛腳」，花費大量時間清潔。