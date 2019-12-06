國泰員工涉違法事迹多籮籮　2011年機艙慾照最轟動

國泰航空機組人員涉嫌違法的事例已非首次。今年9月捲入修例風波的國泰航空證實，有兩班由多倫多前往香港的航班及一班由峇里往香港的港龍航班上，部分存放在機上的手提氧氣樽被發現已排氣或部分排氣，涉及約20機組人員被停職受查，有關行為或觸犯嚴重刑事罪行，一經定罪，最嚴重可判處終身監禁。

今年8月兩名國泰機師分別因被控暴動罪及洩露航班資料，被國泰航空解僱。其中1名被炒機師涉嫌參與7月28日的上環衝突，而被警方拘捕及控暴動罪。另一機師於8月12日網民發起到機場集會期間，在網上上傳一張國泰航班的駕駛艙顯示屏相片，被指向示威者「通風報信」，呼籲示威者在機場聚集，被控不當取用公司資訊。

另有國泰空姐參與反修例示威被捕，她涉嫌在11月2日於銅鑼灣非法集結及未能出示身份證。國泰航空隨後表示，該名員工已被調離所有職務。

除涉嫌違法外，國泰爆出的性醜聞風波也不少。最轟動一宗要數2011年的「機艙慾照風波」。當時員工之間瘋傳兩張慾照，一張顯示一名國泰女空中服務員在機艙內為一名男機師口交，另一張則是涉事女空服員意態撩人坐在椅上，並向上張開雙腿及露出底裙。事件引起公眾嘩然，涉事的男機師最後報案，懷疑遭人從他的電腦盜拍有關照片，最終慾照風波的男女主角亦逃不過「被辭職」的下場。

而2010年國泰一名美籍前副機師，在職期間染有毒癮，但一直未被公司發現，警方之後接報到其港島半山寓所搜查，發現他藏有4包可卡因粉末，他被捕後自動向國泰請辭。