去年斬傷大金冷氣高層　兩漢分判囚52及54個月

大金冷氣董事總經理葉鎮球去年中被斬傷，事後有2人被捕。兩名被告林漢坤及馬有良今(6日)在區域法院接受判刑，2人承認兩項有意圖而傷人罪，馬有良再承認一項不依期歸押罪，分別被判囚52個月及54個月。

案情指2018年7月12日上午8時許，事主葉鎮球在觀塘巧明街富利廣場地下電梯大堂等候升降機時，突然感到有人斬傷他的右大腿，轉身回望見戴口罩及帽等的林。保安員蘇育欽見狀隨即上前阻止，同遭林斬傷右臂。林逃去，兩名傷者送院。葉的右大腿有長20厘米的深入裂傷，部份神經及肌鍵遭斬斷；蘇的右臂有6厘米長的深裂傷等。兩被告同年8月被捕，馬有良警誡下指林收了他人7萬元作斬人酬勞，他只負責「睇水」。

另馬有良因案本須在本年4月9日到區院應訊，惟他沒有到庭而被通緝。警方6月5日於深水埗截查馬有良，他一度稱忘記帶身份證，其後發現他把證件藏於內褲中。馬有良辯稱在4月因腎痛到醫院及處理女友懷孕事宜而忘記到庭。

辯方求情指林現因一宗爆竊案被定罪正服刑，他案發前為的士司機，本與尼泊爾籍妻子同住公屋，惟其妻在本案已打算與他離婚。辯方指林因欠債7萬，愚蠢下犯事，現已知錯並感到後悔，並願向兩名事主道歉，而林只是受人指使，並非案中主腦。馬有良則認識林多年，當日乃應邀「打工」，參與度不高，事後承認收取5000元報酬，他承諾日後出獄會找工作以養活妻兒。

法官判刑指案件預謀程度頗高，首被告更用可致命武器的刀，令事主有失血致死的風險，幸事主性命無礙並已康復，又指兩被告雖角色不同，但罪責一樣。法官最後判林52個月，與他正服刑的刑期分期執行；馬有良被判囚54個月，充公5000元保釋金。法官並寄語兩人在獄日子不會很長，叮囑2人努力更生。