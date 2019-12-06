修例風波：男子清路障捱打頭縫10針　質問「呢啲係真自由？」

反修例示威經常有示威者堵路，其中於周日(1日)凌晨，一名男子在彌敦道及旺角道交界清理路障時遭示威者「私了」，更被對方以硬物重擊頭部，當場流血並暈倒。該名慘被「私了」的53歲姓廖男子，日前接受內地官媒訪問時表示，當日送院後頭部縫了10針，並需留院觀察1晚，又指堵路的示威者不斷破壞，令香港變成一個沒有法治的爛攤子，更質問:「呢啲係咪你哋所訴求、想要嘅嘢？」

廖接受訪問時，其頭部仍纏有紗布。他憶述當時被打情況，指當時沒有意識，當他恢復知覺時，看見一大群人圍住自己指罵，其中一名戴黑口罩的示威者更拿着一把傘欲打他。他認為自己清理路障是很正常的事，「冇諗到話會有啲咩危險」，強調做錯事的是攻擊他的人。

廖續稱，自己在5個月前仍覺得香港十分自由，惟現時走在大街上就會被打，反問「咁其實呢啲係咪真嘅自由？」他又認為示威者常說爭取民主，質問「香港邊方面冇民主」，又認為香港民主自由程度排世界第三，福利好又有免費教育，如果現在被破壞，「咁仲邊有將來？」。

廖周日凌晨在馬路清理路障時，不斷被現場人士以粗口辱罵，他意識到有人會襲擊他，取出手機準備拍攝，此時一名暴徒拿着既長且粗、疑似渠蓋的硬物猛力砸向他的頭部，他當場暈倒並趴倒在旁邊的雜物，頭部血流如注。