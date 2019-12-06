每日一片：私家車變彈珠　高速失控連環反彈

私家車失控在公路撞石壆連環反彈，更導致另一私家車無辜被撞。

公路不是賽道，一個意外足以累人累己。近日有車Cam就直擊一架私家車在公路疑高速切線失控，如彈珠機般在兩條行車線間連環反彈，更累及行駛中的另一架私家車齊齊攬炒，整個過程非常震撼。

事發在周三（4日）晚上近凌晨，現場是青衣青荃路。從網民在Facebook群組「馬路的事討論區」轉載的車Cam片所見，一架黑色私家車高速從後駛至，期間失控，由快線打斜剷向左線石壆，致整架車一度彈起，冒出火花，私家車餘勢未止，如彈珠機般，再反彈回快線，撼向正在快線行駛的一架白色私家車。白色私家車更一度被夾在黑色私家車與石壆間，摩擦下導致兩車冒出大量白煙，但強大衝力下，黑色私家車繼續向左彈，再度撞向石壆才停下。事後有網民發貼文留言，稱涉事私家車「頭搖又尾擺」、「車頭散晒」，相信涉事車輛損毀頗為嚴重。

有網民質疑司機咎由自取，但「自炒就算啦，做乜要害人」，又稱他是「馬路炸彈」、「累街坊」。亦有人對白色私家車司機寄以同情，指他「好無辜」。警方指，事件中34歲司機姓李，報稱心胸痛，送往仁濟醫院救治。至於白色私家車21歲姓李司機，毋須送院，警方以交通意外有人受傷處理。