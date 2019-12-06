政Whats噏：鄉郊選區議席更替　民主派約鄉事派破冰

民主派喺今屆區議會選舉中嬴得300幾席，有部分人喺鄉郊選區中勝出。其中喺元朗錦田選區勝出嘅李頌慈，就話喺選舉過後有邀約身兼元朗區當然區議員、錦田鄉事委員會主席鄧賀年。雖然至今都未約得成，李頌慈就話會繼續嘗試邀約會面同埋食餐飯，希望可以同對方破冰。

居於錦田嘅李頌慈就話，喺選舉勝出係反映居民想求變。近日候任區議員都忙於籌備工作，李頌慈就話依家喺鄉郊地區都好難搵辦事處，仲透露有部分業主因為佢係民主派嘅身份而唔租。被問到喺同鄉事派破冰後，會唔會尋求鄉事派幫忙去搵辦事處，李頌慈就話現階段都係打算靠自己搵。

另一個同樣喺鄉郊選區勝出嘅李俊威就比較好彩，事關佢所屬嘅十八鄉東選區有公屋，所以喺辦事處方面就相對容易解決。對於鄉事派，佢就話過往啲居民有事都會搵村長而唔係搵區議員，同埋覺得有部分鄉事派做得唔錯，只係立場唔同，認為民生議題同鄉事唔應該對立。至於未來路向，佢就話覺得要畀市民知道區議會嘅職能，計劃喺鄉郊選區嘅主幹道位置擺流動街站，容易啲接觸市民。