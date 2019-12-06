元朗駕駛學院申現址作長期用途　20%地修復為濕地

元朗駕駛學院向城市規劃委員會申請該土地作長期用途，並會把駕駛學院內20%土地修復為濕地，即約0.35公頃。

駕駛學院指出，根據南生圍分區計劃大綱核准圖，申請地點現時被劃為「其他指定用途(綜合發展區包括濕地修復區)」，並由1994年起以臨時規劃許可形式用作營運駕駛學院。自2011年起，城規會建議申請人尋找合適地皮用以搬遷駕駛學院，避免與將來於東頭工業區內發展的住宅帶來潛在衝突，並促進落實「其他指定用途(綜合發展區包括濕地修復區)」的發展。

駕駛學院解釋，即使已經盡力尋找，但由於技術上不合適、居民及城規會反對等原因，未能覓得合適地皮，以作搬遷之用。鑑於駕駛學院和工業區及已相繼落成的住宅社區並未產生當年所預期的衝突，因此，申請人決定向城規會提出於現址長期用作駕駛學院，包括濕地修復計劃。

駕駛學院的理據包括：新界西北地區人口超過100萬人口，對政府指定駕駛學校有殷切需求；駕駛學院的營運已被證明不會跟東頭工業區內的住宅社區產生衝突；未有其他合適地皮可作駕駛學院搬遷之用；濕地修復計劃將成為「其他指定用途(綜合發展區包括濕地修復區)」的首例，有望鼓勵其他濕地修復項目於該地帶內落實；不會移除任何現存樹木；不會帶來任何不良的環境、生態、交通、排污及排洪影響；符合城規會規劃指引，對於后海灣地區發展的要求。