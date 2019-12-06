涉旺角非法集結獲撤控　菲籍男獲批3萬元訟費

今年8月3日旺角區發生多宗警民衝突，13名被捕男女中有3人獲撤控，其中一名24歲女子及菲律賓籍男子各申請逾3萬港元訟費，並於今日(6日)在九龍城法院處理。2人今沒有上庭，由律師代表出席，最終只有菲律賓籍男子的申請獲批。

申請訟費遭拒的24歲女子梁希穎，原被控於8月3日在旺角彌敦道與亞皆老街交界參與非法集結。辯方指當時港鐵旺角站及旺角東站仍然運作，而事主被捕地點與其中一個旺角站出口非常接近，推斷事主或可能剛巧經過。就事主身上檢獲的防毒面具等裝備，辯方解釋道近月香港多處均有催淚彈發射，「係唔係帶預防用具，着黑衫黑褲就係自招嫌疑？」

控方稱當時女事主是在接近示威現場的中心位置，並坐在木板上，身上有防毒面具、口罩及過濾器。雖然港鐵沒有關站，但沒有人可能進入該處，加上警方已作出多次警告，要求聚集在場人士離開，認為事主不理會警告留在現場，是自招嫌疑之舉。裁判官接納控方說法，拒絕事主的訟費申請。

至於另一名獲撤控的36歲菲律賓籍的男舞蹈員Pioquinto Jethro Santiago，原被控於今年8月3日在旺角彌敦道與快富街交界參與非法集結。裁判官經審視後，指事主居於被捕地點附近，當時身上沒有任何可疑物品，被捕地點與示威現場有一段距離，故准許辯方的申請。